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Коммерсантъ FM
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Китай увеличит финансирование армии на 7% в 2023 году

В 2023 году власти Китая увеличат военный бюджет на 7,2%, до 1553,7 млрд юаней (около $224,8 млрд), следует из проекта бюджета страны на 2023 год. Также на 12,2%, до 54,836 млрд юаней ($7,9 млрд) вырастут расходы на дипломатическую деятельность, на 6,4%, до 208, 972 млрд юаней ($30,2 млрд) — на общественную безопасность. Документ опубликован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао пояснил, что Китай наращивает военный бюджет из-за необходимости отвечать на «сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны». Он дополнил, что модернизации армии Китая не представляет угрозы для других стран мира.

Китай увеличивает оборонный бюджет не первый год. В 2022 году траты на национальную оборону составили 1449,963 млрд юаней (около $209,9 млрд), что на 7,1% больше итогов 2021 года. Сейчас Китай занимает второе место после США по расходам на свою армию.

Олеся Павленко

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