Во Внуково на два часа приземлился вылетевший из Германии реанимационный самолет

Как следует из данных мониторингового ресурса Flighradar 24, 4 марта в 16:08 во Внуково приземлился частный самолет Bombardier Challenger 604, используемый для транспортировки больных. Он вылетел в Москву из Франфурта-на-Майне и впоследствии вылетел в Нюрнберг — в 2022 году ЕС и Россия закрыли небо для воздушных судов друг друга.

Самолет пролетел над Балтийским морем и попал в российское воздушное пространство через Латвию. Во Внуково частный самолет простоял 2 часа 21 минуту.

В июне 2022 года газета Welt am Sonntag сообщила, что частные самолеты и вертолеты российских бизнесменов продолжают летать над территорией Евросоюза в обход санкций.