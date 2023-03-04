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Коммерсантъ FM
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В Израиле девятую неделю протестуют против судебной реформы

Десятки тысяч человек девятую неделю подряд выходят на улицы израильских городов в знак протеста против правительственной судебной реформы. Протесты прошли в Тель-Авива, Иерусалиме, Кармиэле. Демонстранты выступают против закона, который ограничил бы полномочия Верховного суда Израиля.

Сегодняшние демонстрации проходили мирно, в отличие от протестов ранее на этой неделе, которые переросли в столкновения с полицией, сообщает Reuters. Полиция 1 марта применила светошумовые гранаты, и в Тель-Авиве произошли потасовки во время общенационального «дня беспорядков».

В случае принятия закон, который продвигает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ограничил бы полномочия Верховного суда выносить решения против законодательной и исполнительной власти, предоставив законодателям решающие полномочия при назначении судей.

Господин Нетаньяху продвигает реформу как ключ к восстановлению баланса между ветвями власти в системе, которая, по его мнению, дает судьям слишком много власти над выборными должностными лицами, напоминает AFP. Проходящий по делу о коррупции премьер отвергает любую связь между реформами и его процессом, а также отвергает все обвинения.

Критики считают, что обсуждаемый закон ослабит суды, а также поставит под угрозу гражданские свободы. «Существует большая опасность того, что Израиль превратится в диктатуру»,— заявил сегодня один из митингующих, 68-летний учитель средней школы Офир Кубицкий.

Мария Федотова

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