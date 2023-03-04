Финансовая прокуратура Франции проводит расследование, связанное с основателем ПИКа Кириллом Писаревым

Финансовая прокуратура Франции завела дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, связанное с реконструкцией отеля на Лазурном берегу, который принадлежит сооснователю и бывшему акционеру ГК ПИК Кириллу Писареву, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники. Пресс-служба девелоперской компании господина Писарева Wainbridge International заявила Forbes, что дело заведено против бывших контрагентов компании.

Кирилл Писарев в 1994 году был сооснователем группы ПИК — крупнейшего девелопера жилой недвижимости. В кризис 2009 года он с партнером Юрием Жуковым потерял компанию. Wainbridge существует с 2008-го. С самого начала компания контролировалась Кириллом Писаревым (65%), президентом Wainbrige Майклом Белтоном (25%) и бывшим совладельцем Абсолют-банка Михаилом Сердцевым (10%).

По информации издания, прокуратура завела уголовное дело по запросу Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Министерстве экономики и финансов Франции.

Как сообщает газета Nice-Matin, расследование связано с реконструкцией отеля La voile d'Or в городе Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу. Издание сообщает, что господин Писарев купил отель в 2019 году. В октябре 2021-го Wainbridge International решила полностью снести его и построить заново, но работы не начались. Мэр города Жан Франсуа Дитрих заявил газете, что задержка в реконструкции связана с трудностями поиска финансирования, особенно «если вы русский».

Позднее пресс-служба Waindbridge International сообщила Forbes, что ей неизвестно, чтобы компания или ее руководители были объектом расследования прокуратуры Франции. «В настоящий момент правоохранителями Пятой Республики расследуются действия бывших контрагентов Wainbridge, подозреваемых в нарушении антиотмывочного законодательства. Wainbridge является потерпевшей стороной в этом расследовании»,— говорится в сообщении девелопера.

В сентябре 2022 года Кирилл Писарев перестал быть владельцем российского подразделения компании Wainbridge. Его выкупил местный менеджмент. Помимо Франции Wainbridge занимается девелопментом, в частности, в Монако, США и на Карибских островах.

Эрдни Кагалтынов