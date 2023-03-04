Кадыров сообщил о встрече своего сына с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын, председатель совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров, встретился с президентом Владимиром Путиным. Это была неофициальная встреча, в ходе которой молодой человек «рассказал о молодежной политике в регионе», написал его отец в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмат Кадыров и Владимир Путин

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров и Владимир Путин

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

По его словам, президент в ответ «рассказал Ахмату о его дедушке», первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, и «многое из рассказанного Владимиром Владимировичем было озвучено впервые». Рамзан Кадыров утверждает, что деталей встречи не знает, а узнал о ней от советника президента РФ Абубакара Эдельгериева.

В сообщении отмечается, что «в конце душевной встречи» Владимир Путин «поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием». Издание «Чечня сегодня» 3 марта сообщило, что из фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова выделят по 100 тыс. руб. парам, которые заключат брак 4 марта.