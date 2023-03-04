Сотрудник УВД Сочи выехал на «встречку» и погиб, 6 человек из «Газели» оказались в больнице

Сотрудник сочинской полиции выехал на «встречку» и погиб при лобовом столкновении с «Газелью» в ночь на субботу на трассе «Адлер — Красная Поляна», шестеро ехавших в микроавтобусе госпитализированы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным полиции, трагедия произошла на 37-м километре автодороги. Фото ДТП появились в местном Telegram-канале.

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz SLK двигался в направлении поселка Красная Поляна и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Газелью». На опубликованных в соцсетях фото видны на иномарке видны абхазские номера.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным паблика, шел очень сильный дождь, и машина вылетела на встречку из-за того, что попала в аквапланирование. После столкновения у Mercedes загорелся двигатель, тушить машину начали оказавшиеся рядом водители, у которых с собой были огнетушители, потом приехали пожарные.

Ссылаясь на коллегу очевидцев, канал сообщает, что за рулем иномарки был майор полиции. В пресс-службе ГУМВД «Ъ-Кубань» подтвердили, что за рулем легкового автомобиля находился сотрудник УВД по городу Сочи, уточнив, что он управлял машиной во внеслужебное время и находился в этот момент в гражданской одежде.

Михаил Волкодав

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