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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала жительницу Москвы за финансовую помощь украинским войскам

ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, подозреваемую в оказании финансовой помощи украинским войскам. Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК), по решению Лефортовского районного суда женщина арестована на два месяца.

ФСБ утверждает, что женщину задержали при попытке покинуть Россию. По версии следствия, задержанная «причастна к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Какие-либо подробности о фигурантке дела не приводятся. В ФСБ добавили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные в том числе на задержание соучастников женщины.

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