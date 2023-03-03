РКН потребовал от Telegram ограничить доступ к фейковому каналу Мизулиной

Роскомнадзор (РКН) направил письмо к Telegram с требованием ограничить доступ к каналу, публикующему информацию от имени директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее через этот канал распространялась информация о запрете «Dota 2» и «ЧВК Рёдан».

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«В связи с этим в адрес мессенджера Telegram 3 марта 2023 года было направлено письмо с требованием ограничить доступ к аккаунту и провести верификацию Telegram-канала Е. М. Мизулиной»,— сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

Как сообщала Екатерина Мизулина, фейковый канал появился в декабре 2022 года. Большинство публикаций — дубликаты постов из настоящего Telegram-канала госпожи Мизулиной. Однако с февраля в постах появилась фейковая информация. Сегодня, 3 марта, там появилась информация о решении суда по блокировке игры «Dota 2» и движения «ЧВК Рёдан».

Екатерина Мизулина назвала эту информацию фейком. По ее словам, накануне она обратилась в РКН с просьбой потребовать от Telegram блокировки фейкового аккаунта. По данным на 20:00 мск аккаунт в Telegram был помечен как фейковый.

Лусине Баласян