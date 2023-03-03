XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон назначили на 18-21 мая

Традиционный Санкт-Петербургский книжный салон в 2023 году состоится с 18 по 21 мая. Мероприятие будет проводиться в городе уже в 18-й раз, рассказал 3 марта вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

С его слов, выставка пройдет на Дворцовой площади. Она будет посвящена сразу трем знаковым событиям для города: 320-летию Петербурга, Году педагога и наставника и тому факту, что город был объявлен культурной столицей СНГ в 2023 году. Свои книги на салоне представят не менее 200 издательств, их планируется разместить в четырех павильонах. Как и в прошлом году, для участников не будет регистрационного взноса.

«На площадке салона пройдет множество мероприятий. Ждем детей и их родителей в специальном детском павильоне, где вновь будут представлены тысячи детских книг лучших издательств, состоятся мастер-классы, встречи с авторами, спектакли, лекции. Вход для гостей также свободный. В прошлом году Книжный салон на Дворцовой площади посетило более полумиллиона гостей!»,— написал в своем Telegram-канале господин Пиотровский.

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