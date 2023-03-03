Honda сделала 800-сильный кроссовер CR-V с двигателем болида IndyCar

Компания Honda сделала 800-сильный кроссовер CR-V, оснастив модель двигателем гоночного болида IndyCar.

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Автомобиль создан специалистами инжинирингового подразделения Honda Performance Development и дизайн-отдела North America Auto Design Division, а проект был реализован силами заводского гоночного отделения Honda of America Racing Team.

В основу модели легло шасси из хромомолибденовых труб, которое оснащено углепластиковым аэродинамическим обвесом, но верхняя часть кузова — над поясной линией — включая ветровое стекло, окна и даже люк на крыше, заимствована у серийного кроссовера Honda CR-V.

Задняя подвеска заимствована у болида Dallara IR-18, а передняя подвеска и тормоза взяты у гоночного купе Acura NSX GT-3 Evo22. Кросовер оснащен 2,2-литровым бензиновым турбомотором Honda HI23TT V6, который появится в серии IndyCar с 2024 года. Гибридный 800-сильный агрегат сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac.

Построенный в единственном экземпляре HPD Honda CR-V Hybrid Racer будет использоваться в качестве шоу-кара на этапах IndyCar в 2022 году.

Максим Вершинин

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