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Коммерсантъ FM
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Туристам запретили выезд на лед Байкала

ГУ МЧС по Иркутской области с 4 марта перекроет выезд на лед Байкала в популярных туристических местах, за исключением официальной переправы на остров Ольхон. Как отмечается в сообщении ведомства, поводом для этого стало «постоянное игнорирование требований безопасности водителями на льду».

«С 4 марта в популярных местах отдыха будут выставлены мобильные посты. На Ольхонской переправе будет организовано видеонаблюдение для фиксации выезда техники вне официальной ледовой дороги»,— уточняется в сообщении.

Кроме того, сотрудники МЧС намерены мониторить социальные сети. Фото и видео правонарушений «позволят специалистам идентифицировать собственников транспорта и привлекать их к ответственности». Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как машина едет по льду озера. Во второй части ролика показана машина, оказавшаяся под водой.

Влад Никифоров, Иркутск

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