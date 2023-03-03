Мэр Енакиево: летчики сбитого над городом самолета выжили

Оба летчика самолета, упавшего в городе Енакиево Донецкой народной республики, остались живы, они катапультировались. Об этом сообщил мэр города Роман Храменков. Самолет был военным, однако кому он принадлежал (войскам России или Украины), установить пока не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крушение самолета в Енакиево

Фото: Дмитрий Малинкин, Коммерсантъ Крушение самолета в Енакиево

Фото: Дмитрий Малинкин, Коммерсантъ

«Самолет однозначно военный, но утверждать, чей он, наш или противника, мы на данный момент не можем… Пилоты живы, они катапультировались»,— сообщил Роман Храменков в разговоре с ТАСС.

О падении самолета первым сообщил Роман Храменков. Он опубликовал фотографию, на которой видны клубы дыма,— как утверждается, после падения самолета. Минобороны в сводке за сегодня, 3 марта, сообщило о сбитом самолете Су-24 воздушных сил Украины в районе города Красноармейск в ДНР. Однако Енакиево находится в 100 км от Красноармейска. Как уточняет ТАСС, Енакиево не затронули боевые действия.

Анастасия Ларина