Проведение «Фестиваля цветов» в Петербурге Смольный оценил в 38 млн рублей

В Санкт-Петербурге в 2023 году планируется провести двухдневный «Фестиваль цветов», на которые Смольный готов потратить до 38,8 млн руб. Соответствующую закупку комитет по развитию туризма разместил 2 марта, обратил внимание ЗАКС.ру.

На предоставление цветочной продукции в рамках мероприятия потратят 11,3 млн руб. При этом привлечение флористов к мероприятию окажется в два раза дешевле – всего в 5,2 млн руб. Дата «Фестиваля цветов» в техническом задании не раскрывается. На мероприятии пройдут конкурсы для флористов, концертная программа и тематические выставки.

Жюри выберут лучшие арт-объект, букет, цветочный головной убор, костюм и зонт. Победителям вручат медали из дерева или оргстекла. Вести фестиваль будут участники телепроектов «Голос», «Ну-ка, все вместе!», «Главная сцена» или «Точь-в-точь».

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