Cовет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 465 руб. за акцию

Совет директоров производителя удобрений «Фосагро» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год из расчета 465 руб. за акцию. Это следует из сообщения на сайте компании.

Собрание акционеров «Фосагро» пройдет 4 марта. Им рекомендовано закрыть реестр для получения дивидендов 4 апреля 2023 года.

На фоне сообщения компании акции «Фосагро» в ходе торгов на Московской бирже растут более чем на 4%. К 15:26 акции торговались по 7030 руб.

В 2022 году, следует из сообщения компании, прибыль по МСФО увеличилась на 42% по сравнению с 2021-м, до 184 млрд руб. Как сообщили в «Фосагро», за 2022 год компания установила новый исторический рекорд, выпустив 11,1 млн т агрохимической продукции. Это почти на 5% больше показателей 2021-го. На инвестиции в прошлом году было направлено 63 млрд руб. В 2023 году планируется увеличить эту сумму до 67 млрд руб.

Российский химический холдинг «Фосагро» является одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.

Лусине Баласян