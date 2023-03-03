Чем известен Алесь Беляцкий

3 марта суд в Минске признал виновным лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого в контрабанде и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Подробности биографии правозащитника — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алесь Беляцкий

Фото: Из личного архива Алесь Беляцкий

Фото: Из личного архива

Алесь Беляцкий (настоящее имя — Александр Викторович Беляцкий) родился 25 сентября 1962 года в Карелии, куда его родители уехали на заработки. В 1965 году с семьей вернулся в Белоруссию. Окончил в 1984 году Гомельский государственный университет по специальности «филолог, преподаватель белорусского и русского языков и литературы», а позже аспирантуру Института литературы Академии наук БССР.

В студенческие годы был одним из основателей неформального товарищества молодых литераторов «Тутэйшыя» («Местные»). Участвовал в организации мероприятий, посвященных памяти жертв массовых репрессий, много раз привлекался к административной ответственности. Был одним из организаторов правозащитного общества «Мартиролог Беларуси» (1988) и общества «Белорусская католическая громада» (1990). С 1989 по 1998 год занимал должность директора минского Литературного музея Максима Богдановича.

С 1991 по 1996 год был депутатом Минского городского совета. Публично выступил против путча ГКЧП. В 1996 году организовал и возглавил правозащитную организацию «Вясна-96» (правозащитный центр «Весна»). Руководил рабочей группой Ассамблеи демократических неправительственных организаций Белоруссии (2000–2004 годы), с 2007 по 2016 год занимал пост вице-президента Международной федерации прав человека (FIDH).

В августе 2011 года был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Его освобождения добивались страны ЕС, Европарламент, международные правозащитные организации. В ноябре 2011 года суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Вышел по УДО в июне 2014 года.

После освобождения продолжил участвовать в правозащитной деятельности. Во время протестов в Белоруссии в 2020 году вошел в координационный совет оппозиции. С июля 2021 находился под арестом, ему инкриминировалась контрабанда и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В декабре того же года суд признал экстремистским контент Telegram-канала правозащитного центра «Весна».

Лауреат ряда европейских и правозащитных премий. Неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию мира. 7 октября 2022 года Норвежский нобелевский комитет присудил Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован решением суда) и украинскому Центру гражданских свобод Нобелевскую премию мира за «представление гражданского общества в своих странах».