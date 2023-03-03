В Москве началась церемония прощания с Глебом Павловским

В траурном зале Центральной клинической больницы в Москве проходит церемония прощания с политологом Глебом Павловским. На гражданскую панихиду пришли его родные и близкие, коллеги и знакомые, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Господин Павловский умер 26 февраля на 72-м году жизни в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни.

В 1991–1992 годах Глеб Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1994–1995-м — редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти», в 1995–1996-м — учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда». С октября 2005-го по апрель 2008 года вел программу «Реальная политика» на НТВ.

В 1995 году основал «Фонд эффективной политики», разработавший президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Также Глеб Павловский принимал участие в избирательной кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.

О жизненном пути Глеба Павловского – в некрологе «Ъ» «Цвета власти».

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Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ Прощание с Глебом Павловским

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ

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