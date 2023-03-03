Норвежский концерн Kverneland Group с заводом в Липецкой области купил французского конкурента

Основанный в Норвегии концерн Kverneland Group, выпускающий сельхозтехнику на предприятии в Липецкой области, вместе с материнской японской Kubota Corporation приобрел французского производителя культиваторов BC Technique S.A.S. (бренд Phenix Agrosystem). Об этом сообщили в пресс-службе Kverneland Group.

Уточняется, что Kverneland Group подписала соглашение о приобретении 100% акций BC Technique S.A.S. Другие детали сделки не раскрываются.

Осенью 2022 года представители Kverneland Group на встрече с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым подчеркивали, что компания «не планирует прекращать работу в регионе» и отмечали высокий спрос на продукцию. Вместе с тем на предприятии отмечали, что значительная часть комплектующих оказалась под санкциями, поэтому ведутся переговоры с «потенциальным поставщиками» по замене прежних контрагентов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» было зарегистрировано в 2016 году для производства машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Уставный капитал — 3,4 млн руб. 100% общества принадлежит компании с ограниченной ответственностью «Квернеланд Груп Ероп Б.В.». Выручка в 2021 году составила 735,1 млн руб., чистая прибыль — 97 млн руб. Гендиректор — Роман Сатин. Завод в Липецке Kverneland Group открыла в 2006 году. Он производит посевные комплексы, культиваторы, плуги, сеялки, разбрасыватели, глубокорыхлители.

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