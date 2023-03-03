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Коммерсантъ FM
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ГИБДД призвала водителей быть аккуратными на дорогах Москвы из-за снегопада

Госавтоинспекция Москвы призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах из-за сложных погодных условий. Загруженность на московских дорогах утром 3 марта, согласно сервису «Яндекс Пробки», оценивается в пять баллов.

«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим»,— говорится в пресс-релизе ведомства (цитата по агентству «Москва»).

В Гидрометцентре России сообщили, что 3 марта в Москве температура воздуха будет варьироваться от –1 до +1 градуса, ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и, как следствие, гололедица.

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