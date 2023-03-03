Законопроект о переселении заключенных в колонии с нехваткой рабочей силы направлен в правительство

Глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов направил на заключение в правительство законопроект, который предлагает предоставить ФСИН право переселять заключенных в колонии, где есть нехватка рабочей силы.

Законопроект, как сообщает «РИА Новости», предлагает дополнить ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (места отбывания лишения свободы). Согласно поправкам, осужденный к лишению свободы может быть перемещен в другую исправительную колонию наиболее близко расположенного субъекта РФ, в которой есть условия для его трудоустройства.

В пояснительной записке отмечается, что в ряде исправительных учреждений ФСИН существует нехватка трудовых ресурсов из числа осужденных к лишению свободы, в частности в Республиках Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Красноярском крае, Архангельской, Белгородской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Пензенской областях.

При этом в колониях ряда субъектов РФ отсутствует возможность стопроцентного трудоустройства заключенных из-за достаточного количества трудовых ресурсов. Среди них — исправительные учреждения в Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Кемеровской области.

По мнению господина Кутепова, работа в период наказания обеспечивает более быструю ресоциализацию заключенного в связи с тем, что осужденный не теряет навыки и может продолжать производственную деятельность после освобождения.

В январе 2022 года президент Владимир Путин поддержал идею заменить тюремный срок исправительными работами для 100 тыс. осужденных. Вопрос стал активно обсуждаться с лета 2021 года, когда на тот момент глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. В поддержку инициативы высказались глава Минюста Константин Чуйченко, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и вице-премьер Марат Хуснуллин, а также 71% жителей России, не отбывающих наказание в местах лишения свободы (данные ВЦИОМа).

Эрдни Кагалтынов