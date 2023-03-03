Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Законопроект о переселении заключенных в колонии с нехваткой рабочей силы направлен в правительство

Глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов направил на заключение в правительство законопроект, который предлагает предоставить ФСИН право переселять заключенных в колонии, где есть нехватка рабочей силы.

Законопроект, как сообщает «РИА Новости», предлагает дополнить ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (места отбывания лишения свободы). Согласно поправкам, осужденный к лишению свободы может быть перемещен в другую исправительную колонию наиболее близко расположенного субъекта РФ, в которой есть условия для его трудоустройства.

В пояснительной записке отмечается, что в ряде исправительных учреждений ФСИН существует нехватка трудовых ресурсов из числа осужденных к лишению свободы, в частности в Республиках Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Красноярском крае, Архангельской, Белгородской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Пензенской областях.

При этом в колониях ряда субъектов РФ отсутствует возможность стопроцентного трудоустройства заключенных из-за достаточного количества трудовых ресурсов. Среди них — исправительные учреждения в Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Кемеровской области.

По мнению господина Кутепова, работа в период наказания обеспечивает более быструю ресоциализацию заключенного в связи с тем, что осужденный не теряет навыки и может продолжать производственную деятельность после освобождения.

В январе 2022 года президент Владимир Путин поддержал идею заменить тюремный срок исправительными работами для 100 тыс. осужденных. Вопрос стал активно обсуждаться с лета 2021 года, когда на тот момент глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. В поддержку инициативы высказались глава Минюста Константин Чуйченко, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и вице-премьер Марат Хуснуллин, а также 71% жителей России, не отбывающих наказание в местах лишения свободы (данные ВЦИОМа).

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...