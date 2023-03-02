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В Ярославле пенсионерам на почте навязывали страхование

Сотрудники ярославских отделений «Почты России», принимая от пенсионеров плату за услуги в сфере ЖКХ, предлагали им заключать договоры страхования имущества, не говоря о возможности выбора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По требованию прокуратуры деятельность отделений проверили и специалисты территориального управления Роспотребнадзора.

«По результатам проверки в феврале текущего года АО «Почта России» и начальник территориального почтамта привлечены Роспотребнадзором к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре). Кроме того, прокуратура Заволжского района Ярославля внесла руководителю областного подразделения названного акционерного общества представление об устранении нарушений»,— говорится в сообщении прокуратуры.

После вмешательства прокуратуры пенсионерам вернули деньги, полученные за заключение навязанных договоров страхования.

Алла Чижова

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