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Коммерсантъ FM
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ФСБ: напавших на брянские села диверсантов выдавили на Украину

В ФСБ сообщили о пресечении угрозы со стороны диверсантов в Климовском районе Брянской области. По данным ведомства, диверсантов выдавили на территорию Украины, а также нанесли по ним артиллерийский удар.

«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное

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Ранее сегодня, 2 марта, ФСБ сообщила о взятии под контроль ситуации в регионе. По данным спецслужбы, специалисты также проводили разминирование на местности, где было обнаружено «большое количество взрывных устройств разного типа».

Сегодня, 2 марта, утром диверсионная группа с территории Украины проникла в два села Брянской области: Сушаны и Любечане. Местные власти сообщали о боестолкновениях. В результате погибли два человека, ранен мальчик 2012 года рождения.

В инциденте обвиняли ВСУ, однако Украина свою причастность отрицает. Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). Президент России Владимир Путин расценил произошедшее как теракт.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Террористы вернулись в свое отечество».

Лусине Баласян

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

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