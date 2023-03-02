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Коммерсантъ FM
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Депутат Госдумы Соболев призвал изменить статус спецоперации после атаки на брянские села

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев после проникновения диверсантов в села Брянской области заявил, что безопасность российских граждан не будет достигнута, пока с Украиной «будут церемониться». Он считает необходимым изменить статус специальной военной операции и начинать войну.

Виктор Соболев

Виктор Соболев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Виктор Соболев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно»,— сказал Виктор Соболев News.ru.

Он добавил, что в связи со случившимся в Брянской области необходимо в ближайшее время укрепить границы, главным образом — на присоединенных территориях.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров также прокомментировал произошедшее в Брянской области. Он призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответственности их семьи.

Сегодня, 2 марта, в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионная группа. В результате погибло два человека. Украина свою причастность отрицает, называя произошедшее провокацией. Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне ВСУ «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Сейчас, по данным ФСБ, ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

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Лусине Баласян

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

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