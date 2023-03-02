На улице Победы в Петербурге открыли мемориальную доску Борису Стругацкому

В Московском районе Санкт-Петербурга в четверг, 2 марта установили мемориальную доску советскому писателю-фантасту Борису Стругацкому. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония открытия мемориальной доски Борису Стругацкому на доме по адресу ул. Победы, д. 4, который жил в этом доме с 1964 по 2012 годы. Сын Бориса Стругацкого Андрей и политик Борис Вишневский после церемонии Фото: Леонид Рыжик Церемония открытия мемориальной доски Борису Стругацкому на доме по адресу ул. Победы, д. 4, который жил в этом доме с 1964 по 2012 годы. Сын Бориса Стругацкого Андрей и политик Борис Вишневский после церемонии Фото: Леонид Рыжик Церемония открытия мемориальной доски Борису Стругацкому на доме по адресу ул. Победы, д. 4, который жил в этом доме с 1964 по 2012 годы. Сын Бориса Стругацкого Андрей и политик Борис Вишневский после церемонии Фото: Леонид Рыжик Следующая фотография 1 / 3 Церемония открытия мемориальной доски Борису Стругацкому на доме по адресу ул. Победы, д. 4, который жил в этом доме с 1964 по 2012 годы. Сын Бориса Стругацкого Андрей и политик Борис Вишневский после церемонии Фото: Леонид Рыжик Церемония открытия мемориальной доски Борису Стругацкому на доме по адресу ул. Победы, д. 4, который жил в этом доме с 1964 по 2012 годы. Сын Бориса Стругацкого Андрей и политик Борис Вишневский после церемонии Фото: Леонид Рыжик Церемония открытия мемориальной доски Борису Стругацкому на доме по адресу ул. Победы, д. 4, который жил в этом доме с 1964 по 2012 годы. Сын Бориса Стругацкого Андрей и политик Борис Вишневский после церемонии Фото: Леонид Рыжик

«Надо было найти организацию, которая взяла бы на себя (это требование закона) все расходы по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски, но она нашлась: ООО «Теннис Хаус» (генеральный директор Марк Газарх)»,— написал господин Вишневский. Доска установлена на лицевом фасаде дома 4 по улице Победы, в котором с 1964 по 2012 год жил писатель.

В церемонии открытия приняли участие соучредитель премии Аркадия и Бориса Стругацких Сергей Арно, а также заместитель главы администрации Московского района Александр Жемякин, уточнили в пресс-службе ЗакСа.

Рядом с этим домом, на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы, находится площадь, которую по инициативе господина Вишневского в 2014 году назвали площадью Братьев Стругацких. Как пишет сам депутат, Петербург — единственный город в мире, где в память о писателях увековечена в городской топонимике.

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