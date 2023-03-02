На улице Победы в Петербурге открыли мемориальную доску Борису Стругацкому

В Московском районе Санкт-Петербурга в четверг, 2 марта установили мемориальную доску советскому писателю-фантасту Борису Стругацкому. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.
«Надо было найти организацию, которая взяла бы на себя (это требование закона) все расходы по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски, но она нашлась: ООО «Теннис Хаус» (генеральный директор Марк Газарх)»,— написал господин Вишневский. Доска установлена на лицевом фасаде дома 4 по улице Победы, в котором с 1964 по 2012 год жил писатель.
В церемонии открытия приняли участие соучредитель премии Аркадия и Бориса Стругацких Сергей Арно, а также заместитель главы администрации Московского района Александр Жемякин, уточнили в пресс-службе ЗакСа.
Рядом с этим домом, на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы, находится площадь, которую по инициативе господина Вишневского в 2014 году назвали площадью Братьев Стругацких. Как пишет сам депутат, Петербург — единственный город в мире, где в память о писателях увековечена в городской топонимике.