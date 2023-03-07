IT-эмансипация

IT-отрасль — один из самых динамичных сегментов российского рынка труда. Именно здесь возможны и максимально быстрый карьерный рост, и высокая зарплата практически на любой позиции. Традиционно считается, что все это доступно только профессионалам мужского пола, однако, как показывает «Ъ», женщины могут занять в IT-сфере самые разнообразные позиции и успешно работать на любой из них.

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Долгое время IT-отрасль считалась сферой, где на большинстве позиций доминируют мужчины, однако тренд последних пяти лет демонстрирует другое. «Мы видим, что в IT-индустрии становится больше женских резюме. По итогам 2022 года их число увеличилось более чем на треть. Вакансиями программиста девушки стали интересоваться на 69% чаще, компьютерщика (специалиста по компьютерной технике) — на 58%. Общая доля женских резюме в сфере IT и технологий возросла на 9% — с 18% до 27% по итогам прошлого года»,— говорит Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работы». «В 2022 году стереотипов, связанных с женщинами в IT, стало значительно меньше по сравнению, например, с 2010-ми годами, когда "девочки в айти" — это было что-то необычное»,— подтверждает директор практики high-tech Kontakt InterSearch Russia Анастасия Овчаренко.

О том, какие должности женщины могут занимать в IT-сфере и как ощущают себя на «мужских» позициях, рассказывают героини «Ъ», работающие в компании «Авито», одной из самых дорогих российских интернет-компаний по версии журнала Forbes и самой посещаемой платформы для онлайн-шопинга в России, по данным аналитического сервиса Mediascope. При этом женщины занимают более 50% позиций в штате компании и 40% позиций — в руководстве.

Елена Орлова, руководитель автоматической модерации

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В моей семье и окружении было поровну людей, связанных с гуманитарными и инженерными науками. Училась я хорошо по всем предметам, в выборе профессии на меня не давили, но математика и физика мне казались интереснее. Поэтому выбор был сделан сначала в пользу прикладной технической специальности для железной дороги, а затем я получила высшее образование на механико-математическом факультете и факультете менеджмента.

В IT я работаю больше десяти лет и прошла путь от системного аналитика до руководителя направления. При этом моим первым наставником была женщина, которая руководила большим проектом. Затем я работала в нескольких крупных компаниях, на разных проектах, с людьми разных специальностей, возрастов и национальностей. Поначалу мужчин было значительно больше, при этом я ощущала равное отношение, поддержку и оценку меня как специалиста, исходя из моих навыков и достижений. Со временем количество женщин в сфере значительно увеличилось. Более того, год от года я наблюдаю прирост женщин, занимающих именно лидирующие позиции в IT-проектах.

В «Авито», можно сказать,— своя атмосфера, если говорить о том, какие ценности компания транслирует своим сотрудникам. Здесь отсутствует дискриминация по гендерному, возрастному и какому-либо другому признаку.

Для поддержания такого климата мы стараемся выбирать себе в команды ребят, разделяющих наши взгляды.

Приведу пример: уже три года я отвечаю за качество контента «Авито». Это очень ответственная позиция, так как задача моей команды — защитить компанию и пользователя от юридических, репутационных и финансовых рисков. Для этого разрабатывается и постоянно обновляется система, которая автоматически выявляет нарушения и уведомляет пользователя о несоответствии его контента нашим правилам, тем самым защищая и его, и площадку. Лидер такой разработки у нас — девушка. Да и в целом 40% мест в нашей команде занято девушками. Это доказывает, что все стереотипы о гендере и профессиях уходят в прошлое. IT-сфера сейчас открыта для всех. И даже если пока еще принято считать, что женщинам более свойственны лояльность, эмпатия и терпение, а мужчинам — быстрый анализ и принятие сложных решений, на самом деле эти качества вообще никак не зависят от гендера. Вокруг меня масса примеров — мужчин, которые эффективно используют в профессии и интуицию, и эмпатию, и женщин, не боящихся рисковать, ставить амбициозные цели (и достигать их). Поэтому будущее — точно за отсутствием гендерных стереотипов.

А до сих пор сомневающимся девочкам любого возраста хочу сказать: пожалуйста, поверьте в себя! Помните, в каждой из нас живет свой особенный потенциал, и его можно реализовать. И если у вас есть желание, есть стремление, добавьте к ним знания, приправьте трудолюбием и ответственностью — и у вас все обязательно получится (и не только в IT).

Татьяна Войтас, руководитель правовой поддержки продуктов и технологий

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Весь мой 20-летний профессиональный путь связан с IT. Недавно я отметила десять лет в Авито. За это время я не сталкивалась непосредственно с дискриминацией — может быть, потому, что все же я прежде всего занимаюсь правом в сфере технологий. В то же время я замечаю, что гендерные стереотипы все еще дают о себе знать в разговорах. В нашей компании не принято замалчивать такие вещи, и очень ценно, что корпоративная среда предоставляет все возможности для открытого обсуждения.

Среда крайне важна для профессиональной реализации женщин. В «Авито», например, женщина может получить повышение, даже если собирается вот-вот уйти в декрет. Сотрудницы могут прийти и оставить детей в детской комнате, договориться о гибком графике или удаленной работе. Их мужья могут оформить декретный отпуск.

Другой вопрос, что стереотипы и неуверенность в собственных навыках часто свойственны самим женщинам, и именно это, на мой взгляд, вносит главный вклад в то ощущение «стеклянного потолка», на который жалуются многие профессионалы женского пола.

Никаких объективных препятствий в том, чтобы женщина стала лидером в чем угодно, в том числе в традиционно «мужских» областях деятельности, нет. Я легко могу себе представить женщину, которая создаст технологический продукт или возглавит бизнес-направление.

Самое главное для женщин — это быть амбициозными, мыслить масштабно и уверенно следовать за своей путеводной звездой.

Анастасия Федорова, директор по продуктам вертикалей Недвижимость, Авто, Работа и Услуги

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По первому образованию я гуманитарий, а по второму — управленец. По сути, моя первая работа в IT также была гуманитарной: начинала я как копирайтер в одной крупной IT-компании. Сначала писала тексты для коммерческих сервисов, а потом занималась маркетингом. С того момента прошло 15 лет, сейчас я отвечаю за развитие продуктов в четырех крупнейших вертикалях «Авито». В моей команде более 50 менеджеров, а в целом разработкой этих продуктов занимаются около 400 человек.

На протяжении всего своего карьерного пути я никогда не сталкивалась с дискриминацией. У меня не возникало даже мысли, что женщинам могут быть доступны меньшие возможности, чем мужчинам. Я всегда ощущала поддержку в профессиональном плане от более опытных менеджеров противоположного пола, которые были моими руководителями и менторами. При этом я не думаю, что мой случай — какой-то особенный. Например, в «Авито» мы уделяем много внимания тому, чтобы у всех сотрудников были равные возможности, а инклюзивность и разнообразие являются составляющими нашей культуры.

Мы оцениваем сотрудников и принимаем решения об их повышении, основываясь лишь на результатах работы. В нашей компании существуют понятные и известные всем правила, которые защищают от любых форм дискриминации.

Однако, на мой взгляд, куда важнее всех систем корпоративной поддержки — быть по-настоящему влюбленным в то, чем ты занимаешься. Я встречала множество женщин-лидеров, которые просто шли по своему пути, не задумываясь о том, мужской он или женский, и достигали выдающихся результатов.

Ирина Бязарти, руководитель продукта в категории Недвижимость

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Я родилась на Кавказе. С детства две мои бабушки говорили, что меня никто замуж не возьмет, потому что я плохо убираюсь дома. Так что со стереотипами о том, что место женщины только дома, я знакома не понаслышке.

Характер у меня совсем не домашний, во мне всегда было стремление добиваться результатов. Поэтому, после того как я научилась убираться лучше всех в семье, я стала стремиться к аналогичным достижениям в учебе. Окончила школу с золотой медалью, а НИУ ВШЭ — с красным дипломом, ни разу не усомнившись, что я чего-то не могу, потому что я девушка.

После университета мне предложили стажировку в современной IT-компании. Я попала в мир мужчин, где, например, на деловой встрече я могла оказаться единственной девушкой среди семерых молодых людей. Особенно тяжело было общаться с опытными профессионалами и доказывать им, что я, стажерка с небольшим опытом, могу от них что-то требовать. Один проект за другим — и все начали ценить мой вклад в разработку продукта. За четыре года я выросла из стажера с гуманитарным образованием в старшего менеджера, которому доверяли огромные запуски.

Попав в «Авито», я успешно продолжила свой профессиональный рост — прошло три года, и я стала руководителем всего продукта вертикали «Недвижимость». Сейчас в моей команде 17 менеджеров, и это люди из разных индустрий, из разных городов, с разными взглядами на жизнь. Именно постоянный обмен опытом и знаниями позволяет им создавать лучшие сервисы.

Если я вижу в жизни проявление сексизма, моя позиция — не проходить мимо, а работать с этой проблемой. Объяснять, почему это плохо. Когда есть культура обратной связи, решаются даже такие проблемы. В «Авито» мы всегда думаем о человеке, будь то клиент или коллега.

У нас процветает культура взаимопомощи, в которую не вписывается никакая дискриминация.

Поэтому у меня перед глазами всегда есть прекрасные примеры женского лидерства, а значит, нет преград, кроме тех, что у нас в голове.

Ирина Грачева, директор по Транзакционным продуктам

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Я никогда не была гуманитарием: математика в школе давалась мне определенно легче, чем сочинения по литературе. Кроме того, в моей семье считали, что образование должно быть техническое, ведь будущее именно за техническими профессиями.

В IT я попала в начале 2000-х, когда эта сфера только складывалась и никто еще не мог подумать, что она станет тем, чем является сейчас. В IT ценят за реальный вклад и способности, а не за то, чей ты друг или родственник. Ни разу не сталкивалась с тем, чтобы при выборе кандидата или при продвижении по карьере пол имел хоть какое-то значение.

Если ты много работаешь, хочешь развиваться и расти, то в IT ты многого добьешься независимо от того, мужчина ты или женщина.

Авито — хорошее тому подтверждение. У нас все решения принимаются на основе того, какую ценность они могут принести бизнесу, и именно это важно при распределении проектов и ресурсов, а никак не гендерный признак. Так что не надо заранее думать, что у вас ничего не получится.

Другое дело, что самих женщин часто останавливает мысль, что придется делать выбор между карьерой и семьей. Может казаться, что это несовместимые вещи. Я думаю наоборот: семья помогает сохранять баланс, чтобы не утонуть в работе 24/7, помогает переключаться. У меня трое детей, и я считаю, что мама или папа большого семейства, как правило, более стрессоустойчивый и многозадачный работник. Потому что семья — это про умение договариваться, находить компромиссы, способность слышать других людей, мощные организаторские способности и умение очень быстро находить выход в самых безвыходных ситуациях.

Елена Петрова, операционный директор «Авито.Тех»

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Я выросла в семье инженеров. Хотя мои родители сделали все возможное, чтобы дать мне на старте разностороннее образование (был момент, когда я одновременно занималась в общеобразовательной и музыкальной школах, в математическом кружке и еще ходила на английский), в итоге я выбрала техническое образование. Я перешла в физико-математическую школу и впоследствии окончила механико-математический факультет Саратовского государственного университета по специальности «прикладная математика». Параллельно с ним получила второе образование в качестве переводчика. В «Авито» я пришла сравнительно недавно — в августе 2022 года — на должность операционного директора «Теха», а до того более 20 лет работала в других IT-компаниях в России и за рубежом.

Там, где я училась, в ФМШ и техническом вузе, девочки всегда были в меньшинстве. Сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему, и в технические специальности приходит больше девушек, однако говорить о том, что распределение стало 50/50, еще очень рано.

Чтобы изменить текущую ситуацию, воспользуюсь моментом и обращусь ко всем, кто читает наши истории и кто именно сейчас принимает решение о том, идти ли работать в IT, получать ли техническое образовании. Если вам нравятся технические специальности и вы хотите продолжать расти именно в этом направлении,— не сдавайтесь. Верьте в себя, в свой потенциал и в свои силы.

В моем опыте были моменты, когда мне говорили прямо в лицо, что женщина не может быть программистом, а потом брали свои слова обратно.

Ставьте себе амбициозные цели и не бойтесь ошибаться на пути к их достижению. Каждая совершенная ошибка — это возможность получить новый опыт. Через свои ошибки надо пройти, анализировать их и пробовать снова, и здесь совершенно неважно, кто проходит этот путь, мужчина или женщина. Более того, на мой взгляд, у женщин есть очень много качеств, которые с успехом можно использовать именно в IT-сфере. Например, внимательность к деталям, аккуратность и щепетильность, благодаря чему отлично получается тестировать ПО или заниматься системным анализом. А из-за ярко выраженной эмпатии женщина легко станет связующим звеном в любом IT-коллективе.

Элла Щукина