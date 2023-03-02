Реконструкцию полигона ТКО в Новороссийске планируют завершить до конца 2023 года

Реконструкция мусорного полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в селе Борисовка (Новороссийск) рассчитывают завершить до конца года. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора ООО «Терра-Н» (оператор полигона) Станислав Петрухин.

Фото: "Ъ-Кубань"

8 февраля состоялись общественные обсуждения проекта реконструкции полигона. В течение ближайших двух-трех месяцев, по словам господина Петрухина, проект будет направлен на экспертизы, после чего инвестор приступит к реконструкции.

Ранее сообщалось, что «Терра-Н» разработала инвестпрограмму по модернизации полигона стоимостью 220 млн руб. В рамках программы планируется построить новые карты для размещения ТКО, включая пруды-накопители для отведения фильтрата с тела полигона, а также климатические камеры для биотермической сушки органических отходов мощностью 70 тыс. т в год. По словам Станислава Петрухина, в настоящий момент стоимость инвестпрограммы не изменилась.

Срок эксплуатации модернизированного мусорного полигона рассчитан на четыре года — до 2027 года. После этого, предположительно, свалку рекультивируют.

Полигон «Терра-Н» принимает мусор из Новороссийска и Геленджика. Он расположен в урочище горы Щелба, рядом с густонаселенным жилым массивом, и рассчитан на 160 тыс. т отходов в год.

На сегодняшний день, по данным властей Новороссийска, альтернативы мусорному полигону нет.

Согласно сведениям из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терра-Н» зарегистрировано в 2007 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов. Также компания занимается сбором и обработкой сточных вод и неопасных отходов. Руководит обществом Милана Тимошенко. Основным совладельцем (28,34% доли в УК) является Сергей Синяговский — сын экс-главы администрации Новороссийска Владимира Синяговского. Также среди совладельцев — известные в городе бизнесмены Дмитрий Бакулин, Роман Насибян и Анна Дяченко, полная тезка супруги еще одного бывшего главы города — Игоря Дяченко. По итогам 2021 года выручка общества составила 223,1 млн руб., чистая прибыль — 98, 5 млн руб.

В феврале 2022 года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угрожающей экологии свалки в Борисовке. К главе СКР обратились местные жители и сообщили о расширении территории и мощности мусорного полигона. Свалка мусора организована между бассейнами двух рек, впадающих в море. Местные жители обеспокоены тем, что фильтраты могут попасть в водоемы, что создаст угрозу экологической обстановке города.

Господин Петрухин заявил, что должностные лица ООО «Терра-Н» в настоящий момент не являются фигурантами уголовного дела.

Наталья Решетняк

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Наталья Решетняк