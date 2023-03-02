Компания MINI анонсировала новое поколение кроссовера Countryman, которое будет представлено в 2023 году.
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Никакой информации о новинке, представленной в виде закамуфлированного прототипа, пока нет. Известно, что новое поколение модели станет крупнее предшественника, а также получит полностью электрическую модификацию.
Производство нового MINI Countryman наладят в Лейпциге и кроссовер станет первым в истории марки автомобилем, сборка которого будет вестись на немецком заводе.
Напомним, текущее поколение кроссовера MINI Countryman выпускается с 2017 года.
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