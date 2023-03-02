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MINI анонсировала новое поколение кроссовера Countryman

Компания MINI анонсировала новое поколение кроссовера Countryman, которое будет представлено в 2023 году.

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MINI Countryman

MINI Countryman

Фото: MINI

MINI Countryman

MINI Countryman

Фото: MINI

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MINI Countryman

Фото: MINI

MINI Countryman

Фото: MINI

Никакой информации о новинке, представленной в виде закамуфлированного прототипа, пока нет. Известно, что новое поколение модели станет крупнее предшественника, а также получит полностью электрическую модификацию.

Производство нового MINI Countryman наладят в Лейпциге и кроссовер станет первым в истории марки автомобилем, сборка которого будет вестись на немецком заводе.

Напомним, текущее поколение кроссовера MINI Countryman выпускается с 2017 года.

Максим Вершинин

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