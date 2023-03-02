Депутат Гурулев: президент Путин проведет сегодня экстренное заседание Совета безопасности

Депутат от партии «Единая Россия» и член комитета по обороне Андрей Гурулев сообщил, что сегодня, 2 марта, президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности.

«Верховный главнокомандующий понимает о чем идет речь, если собирает экстренное заседание Совбеза. Я думаю, что по его итогам будут приняты выверенные и целесообразные решения»,— написал господин Гурулев в своем Telegram-канале. Он пояснил RTVI, что заседание пройдет сегодня, его время пока неизвестно.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение Совбеза из-за ситуации в Брянской области. По его словам, он пройдет 3 марта.

Сегодня днем глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины на территорию Климовского района в село Любечане. СМИ со ссылкой на властей сообщают о захвате шести заложников в селе Любечане и о боестолкновении в с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые.

Что происходит в Брянской области — в онлайн-трансляции «Ъ».