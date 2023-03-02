Названы претенденты на звание «Почетного гражданина Санкт-Петербурга» в 2023 году

На звание «Почетного гражданина Санкт-Петербурга» в 2023 году будут претендовать пять жителей города. Среди них вновь народная артистка СССР Эдита Пьеха, которая больше десяти лет является кандидатом на звание. Об этом сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.

В список попали Надежда Строгонова — блокадная учительница и заслуженный педагог, Юрий Кормилицин — заслуженный инженер России и старшина Санкт-Петербургского Морского собрания, Валерий Селиванов — блокадник, педагог, создатель игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни», Михаил Спиридонов — доктор геолого-минералогических наук, член городского Союза ученых, русского географического общества и Ассоциации полярников Петербурга.

В прошлом году почетными гражданами стали глава Газпрома Алексей Миллей и президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.

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