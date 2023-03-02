Компания Kia показала тизер флагманского электрокроссовера EV9, который станет крупнейшей моделью в линейке бренда.

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Новинка получит платформу Electric Global Modular Platform (E-GMP), которую уже использует EV6, и станет самым большим кроссовером в модельной гамме южнокорейского бренда. Судя по тизерам, электромобиль получит оптику сложной формы, которая станет характерной чертой новинки.

Дизайн кузова и салона будет рассекречен в середине марта, а технические характеристики и информацию об оснащение Kia EV9 компания раскроет во время официальной премьеры модели в конце месяца.

Максим Вершинин

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