Новосибирского производителя шампиньонов выставили на торги за 100 млн рублей

На торги выставлено 100% в уставном капитале новосибирского предприятия ООО «Сибирская грибная поляна». Как следует из документации к аукциону, на продажу единым лотом выставлены семь долей, принадлежащих физлицам и 50% в компании, принадлежащих юрлицу. Начальная стоимость лота – 100 млн руб. Определить победителя аукциона планируется в конце марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «СПГ» зарегистрировано в 2017 году, компания занимается выращиванием грибов и трюфелей. На сайте организации отмечается, что компания выращивает шампиньоны и вешенки. Компании принадлежит земельный участок площадью 8,8 тыс. кв м. в Новосибирском районе. По данным «СПАРК-Интерфакс», 50% в СПГ принадлежит омской компании «Инвестком». Выручка в 2021 году составила 78,4 млн руб., чистая прибыль – 1,7 млн руб.

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Оксана Павлова