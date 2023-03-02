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Коммерсантъ FM
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Бизнес не спешит в киоски

Предприниматели видят риски в запуске точек у торговых центров

Малый и средний бизнес настороженно отнесся к предложению Минпромторга открывать киоски у входа в торговые центры. Предприниматели опасаются повторения кампании по массовому сносу нестационарных объектов, высокой конкуренции, проблем с получением разрешений, сложностей с поставками и сертификацией товаров. Регуляторы считают опасения необоснованными, а эксперты уверены, что формат киосков может быть востребован только летом.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Менее 50% представителей малого и среднего бизнеса видят перспективы в инициативе Минпромторга открывать киоски у входов в торговые центры. Таковы результаты исследования аналитиков сервиса GEO.Platforma, опросивших свыше 1,3 тыс. предпринимателей в разных городах. По этим данным, 29% представителей бизнеса беспокоит высокая конкуренция, 26% — проблемы с получением разрешений со стороны регулирующих органов, 25% — сложности с поставщиками. Предприниматели также опасаются трудностей с сертификацией товаров и поиском сотрудников.

Кроме того, 80% опрошенных сервисом предпринимателей считают высокими риски повторения кампании 2015–2016 годов по сносу торговых киосков. Как напоминают в GEO.Platforma, на 2014 год только в Москве насчитывалось несколько тысяч таких объектов, а в 2015–2016 годах сотни точек были признаны незаконными и ликвидированы. Аналогичные меры принимались и в других регионах.

Руководитель GEO.Platforma Алексей Алексеев отмечает, что из-за возможных сложностей предприниматели не готовы вкладывать в запуск киосков большие средства. Так, 39% респондентов сервиса могут потратить на открытие точки до 1 млн руб., а 24% — до 5 млн руб. Свыше 50% предпринимателей посчитали формат подходящим для торговли продуктами, а 13–15% — для продажи одежды и обуви.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в январе 2023 года рекомендовал региональным властям выделить места малому и среднему бизнесу у входов в торговые центры и гипермаркеты, писал РБК. Как отмечали в издании со ссылкой на рекомендацию, так малый бизнес может использовать трафик крупных объектов. Выделять места предлагается бесплатно.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев «Смоленского пассажа», сети «Рио», «Капитолий», «Кунцево Плаза» и др.) Олег Войцеховский отмечает, что самые очевидные площадки для успешной работы киосков — это рынки. Но для поддержания трафика, который в подобных форматах мог за последнее время заметно сократиться, нужны системные инвестиции, как делают торговые центры, вкладываясь в концепции, рекламу и маркетинг, рассказывает он. Тогда, говорит господин Войцеховский, начинающим предпринимателям будет проще найти площадку под открытие бизнеса.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов опасения в повторении кампании по массовому сносу киосков считает неоправданными, так как размещение будет согласовано в том числе с местными властями. Но, по его словам, приток покупателей на входе в торговые центры смогут получить не все объекты, а, например, те продавцы, которые смогут предложить уникальный продукт. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что формат киосков перед торговыми центрами может быть коммерчески оправдан только в случае проведения временных тематических ярмарок в теплое время года.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что предложения уже поддержали ряд крупных торговых сетей, фермерское сообщество и представители торговых центров страны. Инициатива поддержит малый бизнес, а торговые центры и сетевые магазины при грамотной схеме соседства с киосками получат рост трафика и продаж, говорят в министерстве, напоминая, что посещаемость торговых центров в 2022 году сокращалась. Как подчеркивают в Минпромторге, малый стационарный объект размещается на законных основаниях, в сотрудничестве с местными властями и торговыми центрами, поэтому опасений сноса вне рамок договоров быть не может.

Алина Савицкая

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