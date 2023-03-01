Внутренний спрос оживил промышленность

В январе 2023 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 107,1% по отношению к показателю января прошлого года. Зафиксирован рост добычи полезных ископаемых и обработка. Отгрузка товаров в годовом выражении наоборот снизилась. Большую часть 2022 года промпроизводство в регионе сокращалось. Эксперты отмечают, что итоги января не показательны для года. По их мнению, ситуация в промышленности региона улучшается в последние месяцы за счет роста спроса на внутреннем рынке на отечественную продукцию, а также на фоне роста госзаказов ОПК.



В Челябинской области зафиксирован рост индекса промышленного производства (ИПП) в январе 2023 года: по сравнению с январем прошлого года он вырос на 7,1%. В том числе на 5,5% в годовом выражении увеличилась добыча полезных ископаемых, на 8,4% выросло обрабатывающее производство. В отраслях, связанных с обеспечением электроэнергией, газом и паром индекс почти не изменился (100,5%), а в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизация отходов производство сократилось на 6,5%. Об этом сообщает Челябинскстат.

По сравнению с декабрем 2022 года выпуск продукции в Челябинской области снизился на 15,8%. По данным Росстата, это традиционное сезонное снижение, которое ежегодно фиксируется в январе по сравнению с декабрем и объясняется меньшим количеством рабочих дней в январе, а также завершением работ по контрактам в декабре.

Среди обрабатывающих отраслей Челябинской области в январе 2023 года к январю 2022-го выросло производство напитков — в 2,4 раза, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — в два раза, лекарственных средств и медицинских материалов — на 67,7%, прочих транспортных средств и оборудования — на 60,3%, не включенных в другие группировки машин и оборудования — на 17%, одежды — на 12%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 11,7%. Металлургическое производство в первый месяц года увеличилось на 3,3%. Сильнее всего в январе сократились показатели в таких отраслях, как полиграфическая деятельность (-33,1%), производство мебели (-24,8%), бумаги и бумажных изделий (-11%), прочей неметаллической продукции (-7,5%) и пищевых продуктов (-5,9%).

По итогам 2022 года индекс промпроизводства в Челябинской области составил 98,4% к 2021 году. Большую часть года выпуск продукции снижался. В целом по России в январе промпроизводство продолжило снижаться — на 2,4% год к году.

При росте ИПП в Челябинской области объем отгруженных товаров (в действующих ценах) в январе в сфере добычи полезных ископаемых снизился на 17,4%, обрабатывающем производстве — на 10,4% в годовом выражении.

По словам руководителя инвестиционной компании So invest Анастасии Кузьминовой, снижение отгрузки на фоне роста производства объясняется тем, что за короткий месяц произвести успевают больше, чем отгрузить. Эксперт считает, что оценивать промпроизводство в регионе по январю проблематично.

«Исторически в январе бывают годы с непонятным всплеском, непонятной просадкой относительно декабря и относительно предыдущего января, а дело все в том, что одно-два крупных предприятия, например, успели в декабре, или наоборот, не успели что-то крупное отгрузить»,— говорит госпожа Кузьминова.

Аналитик группы компаний «Финам» Наталия Пырьева связывает рост показателей промышленности с увеличением внутреннего спроса и объемов гособоронзаказа. «Обстановка в промышленности в целом улучшилась в последние месяцы за счет роста спроса на внутреннем рынке, который во многом переориентировался на отечественную продукцию. Челябинская область — это сильный промышленный регион, и его базовые отрасли сохранили свою стабильность в работе, поэтому темпы роста лучше средних по стране. Драйверами роста выступают машиностроительная и топливно-энергетическая отрасли. Стоит отметить, что загрузка на промпроизводстве увеличивается на фоне роста объемов заказов ОПК»,— говорит Наталия Пырьева. По ее мнению, в дальнейшем обстановка в обрабатывающей промышленности продолжит улучшаться, в том числе за счет эффекта низкой базы весны 2022 года, но в добывающей промышленности будет усиливаться спад, случившийся из-за санкционного давления.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов также считает, что рост промышленности Челябинской области связан с гособоронзаказом и в ближайшие два-три года положительная динамика сохранится. «На смену заказам от оборонно-промышленного комплекса медленно приходят заказы на импортозамещение. Думаю, до 2026 года можно ждать продолжения промышленного роста в регионе»,— считает эксперт.

Юлия Гарипова