Таксистам утвердили закон

Госдума окончательно приняла законопроект о такси, он предполагает экзамены для водителей на знание города, а также запрет на работу при трех штрафах. Новую версию документа представили в ходе второго чтения 21 декабря. Сам законопроект на протяжении нескольких лет неоднократно переписывался, и теперь в нем появились новые правила для водителей, таксопарков и агрегаторов. Однако участники рынка неоднозначно отреагировали на очередную редакцию закона о такси. Изменятся ли теперь тарифы на перевозки? Подробности у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Спустя примерно восемь лет закон о такси добрался до принятия в Госдуме. Предыдущие версии документа профессиональное сообщество постоянно критиковало за то, что он не учитывает реалии рынка. В этот раз, кажется, что депутаты учли все пожелания. Теперь водителями могут становиться самозанятые при условии страхования ответственности.

Также Москва и Санкт-Петербург смогут устанавливать минимальные цены на поездки. Но главное, что в законопроекте наконец-то прописали ответственность для агрегаторов в случае происшествий на дорогах. За этот пункт участники рынка бились дольше всего, говорит исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталья Лозинская: «Самым главным положительным эффектом этого законопроекта я считаю появление в правовом поле ответственности агрегаторов — мы об этом говорили давно. Там есть формулировка: "служба заказа легкового такси" — у нас появляется субъект деятельности, и ему вменяются права, обязанности и ответственность. В легальном поле оказались и самозанятые таксисты. Политически это решение было принято уже достаточно давно, но разрешение они не могли получить».

Однако не обошлось и без неоднозначных нововведений. Одно из них касается аттестации водителей на знание городских достопримечательностей, спортивных, медицинских и образовательных объектов. Они должны знать не просто их расположение, но и как до них доехать. А без этого не допустят к управлению.

И, например, таксист и председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов уверен, что даже со своим 20-летним стажем вряд ли справился бы с таким экзаменом. Да и смысл его непонятен, говорит собеседник “Ъ FM”: «Я более 20 лет в такси, возил и экскурсии, но таких знаний, поверьте мне, не имеет ни один экскурсовод, это нереально.

Тогда должны существовать какие-то курсы. Но за чей счет? Кто будет писать обучающие программы?»

Кроме того, по новым правилам, на всех машинах по бокам должны обязательно размещаться так называемые «шашечки», а на крыше — оранжевый фонарь. Всех перевозчиков обяжут хранить информацию о поездках в течение полугода. Удаленный доступ к ней будет иметь ФСБ. Также все машины оснастят приборами контроля за усталостью и вниманием водителей.

Кто их должен устанавливать, не уточняется. Но если сами таксопарки, то в совокупности все эти нововведения могут серьезно повлиять на стоимость поездок, уверен глава профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко: «Если этот вопрос будет решен на программном уровне, кстати говоря, агрегаторы неоднократно это предлагали, то, безусловно, мы эту историю поддерживаем.

Если нас обяжут покупать какие-то дополнительные устройства, приборы, то тот, кто принимает этот закон, должен предусмотреть, и откуда эти деньги будут браться. У нас большое количество законов, где ввиду отсутствия понятных механизмов реализации законопроектов все так и осталось на бумаге, фактически их никто не выполняет, и наказаний за это практически никаких нет».

В целом собеседники “Ъ FM” отмечают, что новая версия закона о такси парадоксально сочетает в себе современные технологичные правила и устаревшие требования вроде обязательного бумажного путевого листа. Хотя участники рынка говорят, что гораздо проще было бы сделать электронный документ. Поэтому многие сходятся во мнении, что в нынешнем виде закон если и будет работать, то лишь частично, а для целого ряда нововведений потребуется еще много уточнений.

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