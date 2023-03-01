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Московские «гастролеры» попались на крипте

В Омске осуждены члены преступной группы, похитившие накопления программиста

В Омске суд рассмотрел уголовное дело преступной группы из Москвы. Летом 2021 года трое ее участников, по версии следствия, ограбили бывшего программиста международной финансовой компании, державшего свои сбережения в криптовалюте. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они усадили айтишника в свой автомобиль, вывезли в безлюдное место и заставили перевести 25 биткойнов на подконтрольные им криптовалютные кошельки. Обвиняемым суд назначил от шести с половиной до девяти лет колонии строгого режима, обязав возместить программисту ущерб в размере почти 88 млн руб.

Октябрьский райсуд Омска рассмотрел уголовное дело о нападении на бывшего программиста крупной международной финансовой компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Согласно материалам расследования, летом 2021 года жители Москвы Максим Шапочкин, Андрей Кустовинов и Нукри Цецхладзе получили информацию о том, что 34-летний программист из Омска держит значительную часть накоплений в криптовалюте, и решили похитить их. Оперативники не исключают, что информацией с обвиняемыми мог поделиться кто-то из бывших коллег айтишника.

Соблюдая меры конспирации, москвичи по отдельности приехали в Омск, арендовали квартиры по разным адресам и взяли напрокат автомобили. В течение десяти дней они вели за айтишником наблюдение, выясняя его привычные маршруты передвижения и распорядок дня.

Как говорится в деле, 9 августа 2021 года обвиняемые остановили программиста у подъезда его дома на улице Кирова. Они представились сотрудниками ФСБ и СКР, показали фальшивые удостоверения, после чего потребовали сесть в их машину.

Лжесиловики сообщили о якобы возбужденном в отношении программиста уголовном деле и для убедительности показали процессуальные документы. За урегулирование вопроса с уголовным преследованием обвиняемые потребовали 125 биткойнов.

Айтишник, по данным следствия, согласился заплатить гораздо меньшую сумму — 3 млн руб. наличными и 25 биткойнов (по состоянию на август 2021 года они были эквивалентны почти 85 млн руб.). Биткойны он перевел на подконтрольные лжесиловикам криптовалютные кошельки.

В общей сложности добычей «гастролеров» стало около 88 млн руб. После этого обвиняемые вернулись в Москву.

В ноябре 2021 года подозреваемых задержали сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии. При обыске у них изъяли поддельные удостоверения сотрудников силовых структур. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и ст. 327 УК РФ (использование поддельных документов), с обвинением в свой адрес арестованные не согласились. В июле 2022 года они предстали перед судом.

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Сегодня по делу вынесли приговор. Максиму Шапочкину суд назначил девять лет лишения свободы, Андрею Кустовинову — на полгода меньше. Нукри Цецхладзе, действия которого суд переквалифицировал на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присудили шесть с половиной лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Как рассказала официальный представитель прокуратуры Омской области Татьяна Булихова, суд обязал обвиняемых возместить ущерб, причиненный потерпевшему.

Константин Воронов, Новосибирск

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