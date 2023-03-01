Мобилизованный из Ярославской области погиб в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный уроженец Ярославской области Алексей Нестеренко. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном правительстве. У 34-летнего военнослужащего остались мать и отец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Алексей родился и жил в деревне Маймеры, учился в Угличском аграрно-политехническом колледже, работал охранником в Маймерской школе. Был призван по мобилизации 18 октября. Награжден Орденом Мужества посмертно»,— сообщили в администрации Угличского района.

В правительстве Ярославской области рассказали, что траурные мероприятия пройдут 2 марта: с 11 до 12 часов прощание в доме «Памяти» в Угличе на улице Северной, 9, с 12:15. до 12:50 прощание в деревне Маймеры, с 13:10 до 13:50 отпевание в храме Николая Чудотворца, в селе Сергиевское и захоронение на сельском кладбище.

Алла Чижова