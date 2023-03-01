Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Европе приземлился «самолет Судного дня» США

В Исландии приземлился американский самолет E-6B Mercury, который выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США во время проведения операций европейских сил американской армии. Также он известен как «самолет Судного дня».

E-6B Mercury

E-6B Mercury

Фото: Alan Radecki Akradecki / Wikimedia

E-6B Mercury

Фото: Alan Radecki Akradecki / Wikimedia

Как уточнил штаб командования американских войск в Европе на странице в Twitter, экипаж самолета встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями.

E-6B Mercury — американский военный стратегический самолет управления и связи. Предназначен, в частности, для связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...