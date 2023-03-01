В Европе приземлился «самолет Судного дня» США

В Исландии приземлился американский самолет E-6B Mercury, который выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США во время проведения операций европейских сил американской армии. Также он известен как «самолет Судного дня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран E-6B Mercury

Фото: Alan Radecki Akradecki / Wikimedia E-6B Mercury

Фото: Alan Radecki Akradecki / Wikimedia

Как уточнил штаб командования американских войск в Европе на странице в Twitter, экипаж самолета встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями.

E-6B Mercury — американский военный стратегический самолет управления и связи. Предназначен, в частности, для связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет.

Милена Костерева