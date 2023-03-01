Forbes: Synergetic купил 49% в маркетплейсе натуральной косметики и еды 4fresh

Российский производитель экологических моющих и косметических средств Synergetic приобрел 49% маркетплейса натуральной косметики и продуктов питания 4fresh. Synergetic получил свою долю в основном юрлице маркетплейса ООО «4Фреш» 1 декабря 2022 года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Сумма сделки неизвестна. Synergetic и 4fresh отказались комментировать ее. По оценкам экспертов, она могла составить от 100 до 450 млн руб. По мнению экспертов, сделка позволит Synergetic увеличить продажи и снизить комиссию для реализации товаров на 4fresh.

Ранее 100% 4fresh владел его сооснователь Антон Козлов. Маркетплейс работает с 2010 года. Сначала там продавалась натуральная косметика, в 2015 году в ассортимент добавили продукты питания и бытовая химия.

Synergetic производит экологические чистую бытовую химию. Компанию основал в 2013 году Алексей Зюзин. С 20202 года 19% головной компании принадлежит инвестфонду Baring Vostok.

Олеся Павленко