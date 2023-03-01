Торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» приостановлены по жалобе миноритарного акционера

УФАС по Пермскому краю приостановило торги в форме публичного предложения по продаже производственной площадки ПАО «Мотовилихинские заводы». Как следует из сообщения конкурсного управляющего должника, такое решение было принято после поступления жалобы от ООО «Метатрон» на действия организатора торгов. Процедура приостановлена до ее рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Метатрон» является миноритарным акционером ПАО «Мотовилихинские заводы» и контролирует 10% акций общества. Ранее ООО пыталось обжаловать решение собрания кредиторов, утвердившего порядок реализации имущества оборонного предприятия. Миноритария не устраивало, что кредиторы оценили в 1 руб. пакет акций ЗАО «СКБ», в котором сейчас сосредоточена деятельность холдинга по производству оборонной продукции. Заявитель указывает, что СКБ является стратегической компанией, выполняющей гособоронзаказ, производя артиллерийские системы. Его активы составляют около 4 млрд руб. В итоге суд вернул заявление «Метатрону».

Напомним, первые торги по реализации имущественного комплекса «Мотовилихи» были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота составила 9,34 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С таким же результатом закончились и повторные торги, на которых начальная цена имущества составляла 8,316 млрд руб. 17 февраля этого года были объявлены торги в форме публичного предложения.