Минобороны отчиталось о строительстве нового военного городка в Чечне

Строители Минобороны завершают работы по возведению нового военного городка на территории Чеченской республики. В нем будут размещены подразделения, дислоцированные в Чечне. Площадь застройки превышает 54 гектара, на территории возведены 50 объектов.

«Проектом предусмотрено возведение более 50 объектов. В том числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и т.д. Общая площадь застройки превышает 54 гектара»,— сообщили в Минобороны (цитата по ТАСС).

Новый военный городок расположен в селе Серноводское. Его начали строить в июне 2022 года. Сдачу городка планируют этой весной.

В июле 2022 года глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне сформируют четыре батальона в структуре Минобороны. Для новых подразделений должны были построить новую базу. Строительство профинансировал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Анастасия Ларина