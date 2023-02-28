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На льготные кредиты нижегородским аграриям направят 450 млн рублей

Более 450 млн руб. госсубсидий выделили на программы льготного кредитования агропромышленного комплекса в Нижегородской области в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Займы предоставят на поддержание текущей деятельности предприятий и развитие хозяйств.

Льготная ставка по федеральной программе составляет до 5% годовых. По областной программе аграриям могут возместить 80% ключевой ставки Банка России по краткосрочным кредитам и до 120% по инвестиционным кредитам. Перерабатывающие организации могут привлечь инвестиционные кредиты, совместив федеральную и региональную программы кредитования, ставка в таком случаев составит 3% годовых.

Всего в 2023 году на поддержку аграриев в Нижегородской области направят около 5,4 млрд руб.

Анастасия Еремина

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