На льготные кредиты нижегородским аграриям направят 450 млн рублей

Более 450 млн руб. госсубсидий выделили на программы льготного кредитования агропромышленного комплекса в Нижегородской области в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Займы предоставят на поддержание текущей деятельности предприятий и развитие хозяйств.

Льготная ставка по федеральной программе составляет до 5% годовых. По областной программе аграриям могут возместить 80% ключевой ставки Банка России по краткосрочным кредитам и до 120% по инвестиционным кредитам. Перерабатывающие организации могут привлечь инвестиционные кредиты, совместив федеральную и региональную программы кредитования, ставка в таком случаев составит 3% годовых.

Всего в 2023 году на поддержку аграриев в Нижегородской области направят около 5,4 млрд руб.

Анастасия Еремина