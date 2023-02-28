Группа ЛСР начала сносить санаторий «Сестрорецкий курорт» в Петербурге

Группа ЛСР начала демонтаж третьего корпуса санатория «Сестрорецкий Курорт» в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на градозащитных активистов. В настоящий момент в КГИОП рассматривается заявка на включение здания в перечень объектов культурного наследия, что формально защищает его от сноса.

По данным издания, градозащитники уже вызвали на место сноса полицию и обратились к администрации района с требованием остановить снос. В самой Группе ЛСР в свою очередь заявили, что снос выполняется в рамках реновации и в соответствии со всеми полученными разрешениями, а других документов, подтверждающих защиту здания, в распоряжение компании не поступало.

Напомним, летом 2021 года 87% ОАО «Санаторий "Сестрорецкий курорт"» приобрела компания ЛСР, которая планировала реконструкцию объектов учреждения, включая восстановление исторического здания курзала. Против работ на территории санатория выступили местные жители, полагающие, что рекреационная территория может быть застроена апартаментами. Позже Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства подготовить оперативный доклад по ситуации с возможным закрытием санатория «Сестрорецкий курорт».

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