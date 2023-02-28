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«Роствертол» вошел в санкционный список Японии

Правительство Японии введет санкции против донского авиастроительного завода «Роствертол». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства иностранных дел Японии.

Согласно информации ведомства, в отношении юридического лица введен запрет на платежи и финансовые операции, а также на пользование капиталом (денежных ссудах, депозитах и др) на территории страны. Также вводится запрет на экспорт японской продукции для лиц и компаний, вошедших в санкционный список.

Меры ограничений для российских граждан и компаний вызваны ситуацией на Украине.

Анастасия Назарова

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