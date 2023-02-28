Искусственный подсластитель эритритол оказался опасным для жизни и здоровья

Широко распространенный в мире искусственный подсластитель эритрит (эритритол, эритрол) может вызывать образование тромбов, приводить к инсульту, инфаркту и смерти человека. Такой вывод сделали ученые Центра кардиоваскулярной диагностики и профилактики Института клинических исследований Лернера в Кливленде (штат Огайо, США). Их исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Эритрит, как и другие подобные ему органические соединения ксилит и сорбит, относится к сахарным спиртам и содержится во многих фруктах и овощах, а также вырабатывается организмом человека, но в очень незначительных количествах. Сладкое вещество не содержит калорий, не приводит к повышению уровня сахара в крови и с 90-х годов прошлого века используется в качестве заменителя сахара, в том числе для изготовления кондитерских изделий. Между тем, по словам руководителя исследования Стэнли Хэйзена, степень риска для здоровья человека от употребления эритрита «не является умеренной». При этом степень риска возрастает вдвое, если этот подсластитель активно употребляют люди, уже имеющие проблемы со здоровьем, например, предрасположенность к инфаркту или инсульту, диабет. Исследование также показало, что под воздействием эритрита тромбоциты активнее участвуют в процессе свертывания, образуя тромбы.

Изначальная цель исследования заключалась в выявлении неизвестных химических веществ или соединений в крови человека, которые бы могли показывать потенциальный риск инфаркта, инсульта или смерти в пределах ближайших трех лет. В рамках исследования ученые изучили образцы крови, собранные за период 2004–2011 годов у 1157 пациентов, страдающих сердечными заболеваниями. В результате в крови этих пациентов в значительных количествах был обнаружен эритрит. Для уточнения данных были изучены образцы крови еще более чем 2100 пациентов в США и 833 пациентов в Европе. Три четверти участников исследования страдали от высокого давления, у 20% пациентов был сахарный диабет. И это исследование подтвердило, что высокий уровень содержания эритрита в крови может привести к тому, что в течение трех лет у человека случится инфаркт, инсульт или он умрет. Дальнейшие исследования уже с участием здоровых людей показали, что достаточно 30 г эритрита, чтобы уровень его содержания в крови вырос в тысячу раз и сохранялся на таком уровне в течение двух-трех дней, провоцируя риск образования тромбов.

Алена Миклашевская