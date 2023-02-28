Мировые цены на газ снижаются с разной скоростью

Резкое снижение поставок российского трубопроводного газа в Европу в 2022 году привело не только к рекордным колебаниям цен на этот вид топлива в странах ЕС, но и усилило расхождение в его стоимости на рынках Европы, Азии и США — и такая ситуация сохранится в ближайшие два года, прогнозируют аналитики Focus Economics.

Цены на газ в Европе в августе превышали $340 за 1 МВт•ч (принятая на мировых биржах единица измерения его стоимости) — это на 400% выше, чем было в начале 2022 года (см. график). Теперь же стоимость газа снизилась до уровня лета 2021-го. Мощности по получению СПГ, который является альтернативой природному газу, будут увеличиваться, но вырастет и конкуренция за такие поставки (так, в Китае ожидается рост спроса). К тому же в 2023 году будет невозможна столь же сильная, как в 2022-м, коррекция спроса в странах ЕС (в августе—ноябре он сжался на 20%), а нехватка трубопроводных поставок газа затруднит пополнение хранилищ перед зимним сезоном, отмечают эксперты. Консенсус-прогноз для Европы предполагает снижение цен на газ до $28 за 1 МВт•ч, при этом Fitch прогнозирует среднюю цену на уровне $38,46, S&P Global — $20,15, Всемирный банк — $32. Снижение цен на газ ослабит их давление на инфляцию — в прошлом году, по оценке группы Allianz, вклад энергоресурсов в рост цен в ЕС составил 49%, в этом году он может сократиться до 7%.

В Азии стоимость газа в 2022 году увеличивалась на 250%, рост был сдержан «проседанием» деловой активности в Китае на фоне локдаунов и действием долгосрочных контрактов, в рамках которых цена газа привязана к стоимости нефти. Спрос на СПГ в Китае в этом году, по прогнозу, может увеличиться на 9–14%, что также поддержит цены на газ на более высоком уровне (на 250% выше, чем в среднем в 2016–2019 годах). Средняя цена в этом году для Азии согласно консенсус-прогнозу составит $24,89 за 1 МВт•ч.

Цены на газ в США существенно ниже, чем в Европе и Азии, их рост в прошлом году был поддержан возросшим на 9,6% экспортом СПГ, который продолжит увеличиваться на фоне возобновления работы второго по мощности СПГ-терминала Freeport LNG в Техасе. По прогнозу Fitch, средняя цена на газ в США в этом году может составить $5,9 за 1 МВт•ч, консенсус-прогноз — $4,5 за 1 МВт•ч.

Татьяна Едовина