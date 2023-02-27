Ивана Сафронова отправили на творческий режим

Бывший спецкор “Ъ” и «Ведомостей», экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, осужденный на 22 года по обвинению в госизмене, этапирован для отбытия наказания в колонию строгого режима Красноярского края. Он уже успел пройти двухнедельный карантин и сейчас начинает обустраивать свой нехитрый быт. Заключенного на днях навестили московские адвокаты — вместе они будут готовить кассационную жалобу на приговор, который считают несправедливым и необоснованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов во время одного из судебных заседаний (декабрь 2022 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Сафронов во время одного из судебных заседаний (декабрь 2022 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О прибытии Ивана Сафронова в исправительную колонию ИК-7 в селе Арейском главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Красноярскому краю в понедельник сообщил его адвокат Дмитрий Катчев. Из столичного следственного изолятора (СИЗО) «Лефортово», где журналист провел почти 2,5 года, он выехал еще в начале января. По некоторым данным, сначала осужденного перевели в другой московский изолятор — СИЗО-4, откуда потом направили по этапу. Конечная точка маршрута долгое время оставалась неизвестной.

«Изначально нам было понятно, что Ивана отправят за Урал, но точное место не называлось»,— пояснил “Ъ” господин Катчев. По его словам, некоторое время назад наконец наступила ясность, однако защитники не торопились называть место, где оказался Иван Сафронов, до того как они навестят его. На днях Дмитрий Катчев вместе со своим коллегой Даниилом Никифоровым побывали в ИК-7. К этому времени осужденный уже отбыл двухнедельный карантин и сейчас ждет распределения в отряд.

Как рассказали адвокаты, сам этап из Москвы до Красноярска занял у их подзащитного около трех недель с несколькими промежуточными остановками на «пересылках».

Представители защиты отмечают, что это считается достаточно быстрым этапированием. При этом никаких жалоб на условия перевозки и содержания в ИК у осужденного нет. Адвокаты подчеркнули, что при их визите в учреждение администрация вела себя предельно корректно, им разрешили передачу и очень оперативно привели на свидание самого заключенного.

«Ваня по-прежнему бодр и передает всем привет»,— отметили защитники.

По их словам, в ближайшие недели они еще раз навестят своего клиента, чтобы обсудить подачу кассационной жалобы на приговор. Частые поездки в отдаленный регион не слишком удобны, однако другого выхода адвокаты не видят. В такой ситуации заключенные порой обращаются за оказанием юридической помощи к находящимся «в шаговой доступности» местным юристам. Однако в случае с Иваном Сафроновым это не выход, учитывая секретность его уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Поэтому местных защитников будут привлекать только в случае необходимости оперативно решить какие-то бытовые или технические вопросы.

Между тем сам Иван Сафронов в ИК пока не трудоустроен.

Колония строгого режима для впервые осужденных расположена в 18 км от Красноярска в селе с населением чуть больше 2 тыс. человек.

Сама же ИК с официальным адресом на улице Солнечной рассчитана более чем на 1,5 тыс. осужденных, однако, по имеющимся данным, полностью сейчас не заполнена. «Никаких негативных отзывов об этом учреждении у нас нет»,— пояснили “Ъ” адвокаты Ивана Сафронова.

Источники “Ъ” в тюремном ведомстве также заявили, что это «самая обычная рабочая "ровная" колония».

Стоит отметить, что ГУ ФСИН по Красноярскому краю является одним из самых больших учреждений в стране с наибольшим числом «спецконтингента». Традиционно почти все местные колонии задействуют осужденных на деревообработке. В ИК-7, которая создана еще в 1957 году и некоторое время была женской колонией для осужденных с детьми, заключенные сейчас изготавливают прилавки для уличной торговли, резные беседки, качели, лавки, дачные туалеты, садовую мебель, скворечники, контейнеры для твердых бытовых отходов. Однако здесь также имеются швейное производство и цех металлообработки. В свое время тут изготавливалась продукция для Красноярского завода телевизоров «Искра» и Красноярского электровагоноремонтного завода.

Согласно официальной информации, ИК-7 считается самой «поющей» и спортивной как среди осужденных, так и среди сотрудников уголовно-исправительной системы края. В прошлом году на летней спартакиаде среди заключенных команда ИК заняла первое место в общем зачете, выиграв соревнования по баскетболу, перетягиванию каната и армрестлингу. В колонии имеется библиотека, клуб, где недавно прошел этап фестиваля любительского театрального искусства «В гостях у Мельпомены» среди заключенных. Коллектив осужденных «Случайные люди» представил на суд жюри концертную программу «Как старик бычка продал».

Не исключено, что Ивана Сафронова, как представителя творческой профессии, администрация постарается задействовать не на производстве, а скорее в секторе обслуги и самодеятельности.

Сергей Сергеев; Константин Воронов, Новосибирск