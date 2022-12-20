Переводчики на свои

Законопроект об увеличении лимита переводов без комиссии между своими счетами в разных банках может быть утвержден Госдумой в первом чтении уже на этой неделе. Однако затем документ может претерпеть серьезные изменения. По данным “Ъ”, уровень лимита в 1,4 млн руб. не утвержден окончательно. Более того, ряд банкиров рассчитывают на значительное снижение лимита, вплоть до 300 тыс. руб. или даже полное исключение конкретной цифры из законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Финансовый комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть законопроект, вводящий запрет на взимание банками комиссий при переводе физлицами денежных средств со своего счета в одном банке по реквизитам своего же счета в другом банке на сумму до 1,4 млн руб. в месяц. Это условие коснется и переводов через систему быстрых платежей (СБП). Исключение сделано только для переводов с карты на карту, которые продолжат регулироваться правилами платежной системы. Как рассказал “Ъ” один из авторов законопроекта, глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, документ планируется рассмотреть в первом чтении 21 декабря.

Законопроект также предусматривает запрет и на установку разных ставок по депозитам в зависимости от источника денежных средств и заключения одновременно с договором банковского вклада иных договоров. Как говорится в пояснительной записке, эти нововведения предпринимаются «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками», а также чтобы защитить граждан «от навязывания дополнительных продуктов и услуг» (см. “Ъ” от 8 июля).

Сейчас комиссионные по переводам регламентируются тарифами банками. Они могут составлять 1–2% как по реквизитам счета, так и по карточным переводам. При этом у ряда банков есть соглашения на перевод без комиссии. По СБП до 100 тыс. руб. в месяц можно переводить бесплатно, а свыше этой суммы — 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб.

Как поясняют в ЦБ, комиссии за перевод денег на свой счет в другом банке, по сути, являются экономическим способом удержания клиента. В свою очередь, предложение повышенных ставок для «новых» денег — это маркетинговый прием, который в комплексе с заградительным тарифом на перевод ухудшает конкуренцию, не давая потребителю выбрать наилучшее для себя предложение на рынке.

И законопроект устраняет «избыточные экономические барьеры, которые препятствуют конкурентному выбору», отмечают там.

Ряд участников поддерживают положения законопроекта. В Тинькофф-банке считают, что запрет на взимание комиссий должен действовать для всех переводов через платежную систему Банка России (см. “Ъ” от 20 сентября). Глава Национального платежного совета (НПС) Алма Обаева поясняет, что лимит в 1,4 млн руб. выбран как сумма, которую гарантировало государство, что вернет ее из любого в банка. Она убеждена и в необходимости исключить влияние происхождения денег на ставку по вкладу. «Эти маневры банков идут, как правило, вразрез с интересами клиентов — их втягивают в какие-то дополнительные продукты, причем выходить из неинтересных продуктов невыгодно. И это получается какое-то депозитное рабство»,— говорит госпожа Обаева.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, ранее депутаты попросили представителей ЦБ объяснить, откуда взялась сумма в 1,4 млн руб. в месяц и как переводы связаны с системой страхования вкладов, но логичных разъяснений не получили. И в заключении финансового комитета Госдумы на законопроект отмечено, что выбор такого предельного размера суммы «не вполне обоснован». Впрочем, как пояснил “Ъ” Анатолий Аксаков, она может быть пересмотрена. Относительно запрета дифференциации процентных ставок депутаты также обращают внимание, что он сделает невозможным применение стимулирующих ставок в случаях, когда это экономически обоснованно и отвечает интересам клиентов.

Ряд представителей банковского сообщества выступают против законодательного запрета на взимание комиссии банком при любом переводе денежных средств. В частности, как отмечает глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, у частных клиентов существует возможность снять деньги без комиссии с карты в банкомате и положить их туда, куда они сочтут нужным. Кроме того, по его словам, при переводах через СБП определен максимальный размер комиссии в 1,5 тыс. руб., и при переводе 1,5 млн руб. через СБП клиент заплатит комиссию в размере 0,1% от суммы перевода. При этом он считает, что сумма при перечислении между своими счетами в разных банках без комиссии не должна превышать 300 тыс. руб. в год, «а при переводе через СБП той суммы, с которой Банк России не берет комиссию с банка».

Максим Буйлов