Бывшего следователя осудили за сейф

Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего следователя-криминалиста Марата Шакирова к шести с половиной годам колонии за организацию кражи 14,6 млн руб. из сейфа в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Татарстану. Дело экс-следователя рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Ранее по три года колонии получили его сообщники, однако прокуратура посчитала приговор слишком мягким и уже обжаловала его. Пятого соучастника преступления, который забрал бОльшую часть денег, найти не смогли.

В понедельник Вахитовский райсуд Казани вынес приговор бывшему следователю СУ СКР по Татарстану Марату Шакирову. Он был признан виновным по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 327 УК РФ (пособничество в подделке документов) и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Марату Шакирову назначили шесть с половиной лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Марат Шакиров был организатором хищения 14,6 млн руб. из здания четвертого отдела регионального управления СКР по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики (расположено на улице Карла Маркса в Казани). Будучи старшим следователем-криминалистом, он знал о механизме работы охранной сигнализации в отделе и «имел значительный опыт в области сбора и фиксации доказательств по уголовным делам». Чтобы осуществить кражу, он обратился за помощью к Дживану Мхитаряну, предложив поделить похищенное пополам, на что тот согласился и, в свою очередь, привлек к этому делу жителя Альметьевска Данилу Елинсона (ему предложили вознаграждение в 75 тыс. руб.), а тот нашел еще двух сообщников — Никиту Карабаева и Руслана Нургалиева, согласившихся помочь за те же деньги. Руслан Нургалиев также предоставил свой автомобиль Hyundai Sonata.

Следствие считает, что, согласно плану Марата Шакирова, двое соучастников преступления должны были обеспечивать безопасность остальных, наблюдая за появлением посторонних лиц на прилегающей территории, третий — управлять машиной при вывозе похищенного сейфа, еще двое (в том числе сам Марат Шакиров) были ответственны за вынос сейфа из здания отдела. Согласно обвинению, Марат Шакиров и Дживан Мхитарян договорились о том, что «не сообщат» о хранящихся в сейфе деньгах сообщникам.

В ночь на 4 октября преступный план был реализован. С помощью отвертки и топора Марат Шакиров открыл створку одного из служебных кабинетов и отключил сигнализацию. Далее Никита Карабаев и Руслан Нургалиев закрасили объектив камеры, выходящей на парковку, после чего Марат Шакиров при помощи шлифовальной машинки спилил навесной замок на решетках окна и проник в кабинет, откуда сейф впоследствии был вынесен и погружен в автомобиль Руслана Нургалиева.

Через несколько дней после кражи четыре соучастника преступления были задержаны. Марата Шакирова остановили сотрудники ГИБДД на трассе М-7 при попытке выехать из Татарстана, Данилу Елинсона, Никиту Карабаева и Руслана Нургалиева задержали по месту жительства в Альметьевске. Всех их поместили в СИЗО.

Дживан Мхитарян, скрывшийся с большей частью похищенных денег, был объявлен в международный розыск и до сих пор не пойман.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко отмечала, что похищенные деньги — это вещественные доказательства по уголовному делу, которое вел отдел. Позднее в ходе судебного процесса стало известно, что это дело было возбуждено в отношении должностных лиц компании «Эссен Продакшн АГ» (принадлежит депутату Госсовета Леониду Барышеву и экс-депутату Вадиму Михееву).

По распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о краже было передано в центральный аппарат ведомства. При этом дело Марата Шакирова выделили в отдельное производство: он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Помимо кражи из сейфа Марату Шакирову предъявили также подделку документов. В феврале — начале марта 2021 года по поддельным документам он взял кредит, установил Вахитовский райсуд. Согласно решению суда, бывший следователь помимо реального срока получил запрет «занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на три года». Кроме того, его лишили специального звания подполковник юстиции.

Сообщников Марата Шакирова 13 февраля текущего года осудили на три года колонии общего режима. Данилу Елинсона, Никиту Карабаева и Руслана Нургалиева признали виновными в краже, совершенной по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). При этом их адвокаты настаивали, что подсудимые не знали о том, какая сумма находится в сейфе, равно как и о том, что он располагается в здании СКР. В результате их действия переквалифицировали (изначально их обвиняли в краже в особо крупном размере). Также Руслан Нургалиев был оправдан по эпизоду о неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства (ч. 1 ст. 325.1 УК РФ).

Отметим, что гособвинение просило для Марата Шакирова семь лет лишения свободы, а для его сообщников — от четырех до пяти. Приговор Даниле Елинсону, Никите Карабаеву и Руслану Нургалиеву прокуратура Татарстана уже обжаловала. «Приговор является незаконным и необоснованным ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания, переквалификации действий фигурантов и оправдания одного из них по эпизоду с хищением чужих госномеров на автомобиль»,— отметили в надзорном органе.

Кирилл Антонов, Казань