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Коммерсантъ FM
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В 2022 году Китай резко нарастил строительство угольных электростанций

В прошлом году китайские власти одобрили проекты строительства новых угольных электростанций общей мощностью 106 ГВт. Это более чем в четыре раза превышает уровень 2021 года и составляет максимум с 2015-го. Такие данные сегодня, 27 февраля, опубликовали организации «Центр по изучению энергетики и чистого воздуха» (CREA) и «Глобальный энергетический мониторинг» (GEM). По их данным, мощность построенных в прошлом году в Китае электростанций также выросла, хотя и не так существенно — более чем на 50%, до 50 ГВт.

По мнению экспертов, резкий рост угольных электростанций связан с энергетическими кризисами в Китае в последние несколько лет. Осенью 2021 года в стране происходили массовые перебои с электричеством в связи с ростом спроса со стороны промышленных предприятий, перебоями поставок угля и попытками перейти к более экологически чистым источникам энергии. Прошлым летом на юге Китая также были перебои с электричеством из-за засухи и связанного с ней снижения выработки электроэнергии местными ГЭС.

Как отмечают CREA и GEM, все это вызвало беспокойство китайских властей, так что в прошлом году многие проекты строительства угольных электростанций всего за пару месяцев получали одобрение властей и финансирование. Большая часть электроэнергии в Китае до сих пор вырабатывается угольными электростанциями. «Сотни новых угольных электростанций сделают выполнение Китаем своих обязательств по климату более сложным и дорогим»,— отмечают авторы доклада.

Яна Рождественская

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