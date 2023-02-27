При землетрясении на востоке в Турции погиб один человек, пострадали 69

В результате землетрясения, которое произошло сегодня, 27 февраля, в восьми километрах юго-западнее турецкого города Малатья, по предварительным данным, погиб один человек, пострадали 69, разрушено 25 зданий, сообщает TRT Haber со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение произошло в 12:04 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр располагался на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превысило 44 тыс., в Сирии, по официальным данным, жертвами стали 1,5 тыс. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения, в результате которых пострадали более 1 тыс. человек.

О последствиях стихийного бедствия — в публикации «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Эрдни Кагалтынов