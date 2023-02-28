Picosure. Пикосекундный лазер №1 в мире. Теперь в Le Bar Clinic

Прошли те времена, когда врачи-косметологи и пластические хирурги готовы были получить желаемый результат любой ценой. Современная косметология учитывает не только эффективность, но и безопасность каждого метода, а потому ученые не прекращают совершенствовать уже освоенные технологии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баранова И. А. Врач-косметолог, кандидат медицинских наук, учредитель Клиники Le Bar Clinic

Фото: Le Bar Clinic Баранова И. А. Врач-косметолог, кандидат медицинских наук, учредитель Клиники Le Bar Clinic

Фото: Le Bar Clinic

Picosure — первый и единственный пикосекундный лазер c возможностью омоложения, лечения рубцов постакне, а также тотального удаления тату и татуажа любого оттенка. Вместо фототермического воздействия лазер взаимодействует с кожей пациента через более безопасный фотомеханический эффект, это во всех отношениях безопасное и эффективное устройство, которое считается настоящим прорывом в сфере лазерной косметологии.

В чем же отличие лазера Picosure от других лазеров?

При этом его силы хватает для того, чтобы оказать механическое, а не термическое воздействие. Поэтому Picosure считается «холодным» лазером. Не перегревая ткани, он дробит нужные вещества-мишени или вызывает их колебания.

Если использовать специальную насадку, можно сфокусировать лучи и использовать их для разрушения отдельных молекул (например, меланина) внутри кожи. Передвигаясь на высокой скорости, луч легко преодолевает эпидермальный барьер и концентрируется на заданной глубине, не повреждая верхние слои дермы.

Этот принцип действия применяется для ликвидации пигментных пятен, татуажа и татуировок. Разрушенный пигмент выводится из организма клетками иммунной системы. Поскольку лазерные лучи распределяются равномерно, после удаления красителя не остается ореола.

Другая насадка лазера позволяет воздействовать на клетки дермы в целом. Она провоцирует образование областей так называемого «лазериндуцированного распада», то есть активного расхождения атомов в разные стороны. Материя при этом на короткое время переходит в состояние плазмы.

Этого времени оказывается достаточно для того, чтобы «убедить» клеточные мембраны в том, что они подверглись действию разрушающего фактора. Тем самым косметолог вынуждает их запускать выработку веществ (цитокинов), которые передают соседним клеткам сигнал о мнимом повреждении и, следовательно, необходимости регенерации.

Иными словами, Picosure создает ситуацию паники, в которой дерма начинает активно укреплять свою броню, синтезируя волокна коллагена и эластина, и включает режим самовосстановления клеток. Таким образом, не причиняя коже вреда, этот пикосекундный лазер стимулирует ее регенерацию и омоложение.

Поскольку эффект достигается не за счет перегрева, а за счет механического воздействия на ткани, то в процессе его применения не возникает боли и ощущения дискомфорта. После процедуры наблюдается лишь легкое покраснение кожи, которое исчезает в течение пяти часов. Через сутки после посещения клиники остается только приятное ощущение обновления кожных покровов.

Область применения

Picosure с успехом применяется для решения таких проблем, как:

возрастные изменения кожи лица, шеи и рук;

неровный рельеф, пористая кожа;

рубцовые изменения кожи (постакне);

пигментные пятна.

Также с его помощью удаляются татуировки и перманентный макияж. За одну минуту обрабатывается участок кожных покровов площадью до 50 кв. см.

В среднем для полного удаления красителей проводится от двух процедур. Важно отметить, что пикосекундные воздействия позволяют полностью ликвидировать даже сложные пигменты — синего и зеленого цвета.

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